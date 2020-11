Caserta – Violento incidente nella serata di ieri, 14 novembre, nei pressi del Monumento ai Caduti nella città Caserta.

Da una prima ricostruzione dei fatti, intorno alle 22,00, un ragazzo di circa 20 anni, addetto al servizio di delivery, mentre era in sella al suo scooter è finito contro un’auto.

L’impatto, avvenuto per cause e dinamiche in fase di chiarimento, è stato violentissimo. Il grosso scooter si è scontrato contro un’auto guidata da un 40enne del posto.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia municipale, guidati dal comandante Luigi De Simone, ed un’ambulanza del 118.

Purtroppo le condizioni del ragazzo sono apparse molto gravi ed è stato trasporto d’urgenza presso il Pronto soccorso dell’ospedale ‘Sant’Anna e San Sebastiano’ di Caserta. Si indaga sulla dinamica.