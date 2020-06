Casal di Principe. Perde il controllo dell’auto e si schianta contro il guard rail

Casal di Principe – Nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 19,00 circa, si è verificato un violento incidente stradale lungo la Nola Villa Literno.

Il conducente di un’auto, per cause e dinamiche in fase di chiarimento, mentre percorreva l’arteria stradale in direzione Nola, ha perso il controllo del veicolo andando ad impattare contro il guard rail.

L’impatto, avvenuto all’altezza dell’uscita del comune di Casal di Principe, è stato molto violento e la vettura ha riportato pesantissimi danni.

Il conducente è rimasto contuso, fortunatamente senza riportare gravi conseguenze. Sul luogo dell’incidente è intervenuta una volante della polizia stradale per gli accertamenti di rito.