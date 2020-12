Precipita dal viadotto: muore operaio Casertano

Orta di Atella – Incidente mortale sul lavoro nella mattinata di ieri, venerdì 11 dicembre, in un cantiere di manutenzione dell’Autostrada del Sole Panoramica all’altezza del casello di Pian del Voglio, frazione di San Benedetto val di Sambro in provincia di Bologna.

Intorno alle 10,00, Simeone Arena, operaio di 59 anni e residente a Orta di Atella stava lavorando alla manutenzione di un pilone del viadotto Olmeta.

Per cause in corso di accertamento da parte delle autorità, è improvvisamente precipitato nel vuoto dal cestello in cui si trovava ad otto metri di altezza.

A seguito dell’impatto con il suolo è deceduto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i medici del 118, i Vigili del fuoco, la Polstrada ed i funzionari della medicina del lavoro dell’Ausl.

Come da prassi la salma è stata trasportata presso il reparto di medicina legale di Bologna.