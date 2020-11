Sul posto anche i carabinieri della stazione di Calvi Risorta per i rilievi del caso

Operaio 55enne travolto dal trattore: gambe tranciate, trasportato d’urgenza in elicottero

Calvi Risorta – Gravissimo incidente in un terreno agricolo in via Circumvallazione nel comune di Calvi Risorta.

Un uomo di 56 anni di Sparanise era a bordo del proprio mezzo agricolo, quando per cause e dinamiche in fase di chiarimento, si è ribaltato.

Le grosse lame gli avrebbero tranciato di netto le gambe. Sarebbe questa la prima ricostruzione dei fatti accaduti questa mattina.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni passanti i quali hanno chiamato immediatamente i soccorsi. Sul posto sono accorsi i medici del 118 di Teano ed i vigili del fuoco.

E’ stato necessario il trasporto con l’elisoccorso presso l’ospedale maggiormente attrezzato per queste emergenze. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Calvi Risorta per i rilievi del caso.