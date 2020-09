25enne di Caserta muore in un drammatico incidente: indaga la Stradale

Caserta – Un 25enne di Caserta è deceduto nel drammatico incidente di questa mattina sulla provinciale 11 tra Lugana e Sirmione, in provincia di Brescia.

Da una prima ricostruzione della dinamica il giovane viaggiava a bordo di una Lancia Ypsilon in direzione Verona. Per cause e dinamiche in fase di chiarimento si è schiantato contro un camion che transitava nella corsia opposta.

Il giovane è morto sul colpo. Il camion, che trasportava lamine di ferro, nello schianto è finito in un vigneto che costeggia la provinciale.

Il conducente del mezzo pesante, un 38enne di Iseo, è stato portato sotto choc all’ospedale di Desenzano. Ora saranno gli accertamenti della Polizia Stradale di Brescia a chiarire la dinamica dello schianto.