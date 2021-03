67enne muore dopo lo schianto in bici: tragedia nel Casertano

Muore dopo lo schianto in sella alla sua bicicletta Bruno D. V., 67enne residente a San Tammaro.

Da una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo si è scontrato con un’auto, per cause e dinamiche in fase di chiarimento, intorno alle 11 di questa mattina lungo la SP 336 al km 34 +600 in località Gradilli, direzione Caiazzo – Caserta.

Il conducente si è fermato per prestare i soccorsi e per allertare gli aiuti. Il ciclista è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Caserta, ma purtroppo è deceduto a causa delle gravi ferite riportate.

Come da prassi il corpo verrà sottoposto all’esame autoptico, mentre i carabinieri di Capua indagano sulla dinamica dell’incidente.