Spaventoso incidente sullaA1: auto si ribalta, 5 feriti

Capua / Caianello – Violento incidente stradale sulla A1 al km 718 direzione sud tra Caianello e Capua.

Da una prima ricostruzione dei fatti due vetture sono entrate in collisione per cause e dinamiche in fase di chiarimento. Una delle auto si è ribaltata sulla carreggiata a seguito dell’impatto.

Il bilancio è di cinque i feriti tra cui una bambina. Al momento il tratto autostradale in direzione sud risulta essere parzialmente chiuso con circa 6 chilometri di coda.

Sul posto è giunta una squadra dei vigili del fuoco di Teano e cinque ambulanze del 118 e la polizia Stradale.