Auto si ribalta in autostrada: violento incidente sulla A1 a Caserta Nord

Santa Maria Capua Vetere – Violento incidente stradale nel pomeriggio di oggi lungo l’autostrada A1.

Tra i caselli di Caserta Nord e Caserta Sud, al kilometro 735.8 in direzione nord, una vettura, per cause e dinamiche in fase di chiarimento si è ribaltata in carreggiata.

Il sinistro ha causato circa 3 chilometri di coda. Sul posto è stato necessario l’intervento della Polizia Stradale e degli uomini dei vigili del fuoco.

Fortunatamente non si registrano feriti gravi. Terminate le operazioni dei soccorsi il traffico è tornato regolare.