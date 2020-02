Schianto in autostrada a Capua. Traffico paralizzato

Sul posto la polizia stradale per la messa in sicurezza del tratto ed i rilievi del caso

Capua – Incidente sull’autostrada A1 all’altezza del tratto di Capua al km 728 intorno alle 10.30 di oggi.

Da una prima ricostruzione dei fatti una vettura si è schiantata lungo la carreggiata per cause e dinamiche in fase di chiarimento. Il conducente è rimasto ferito, ma non sarebbe in gravi condizioni.

Il sinistro ha causato circa 5 chilometri di coda in direzione Milano. Anche nel senso opposto di marcia si registrano 2 chilometri di coda a causa dei curiosi che rallentano.

Sul posto la polizia stradale per la messa in sicurezza del tratto ed i rilievi del caso. Lentamente la situazione sta tornando alla normalità.