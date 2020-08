Tragedia sulla A1: Domenico muore a 12 anni insieme al nonno

Caianello – Nel drammatico incidente di ieri avvenuto sulla A1 Milano-Napoli all’altezza di Caianello hanno perso la vita un nonno e il suo nipote.

Intorno alle ore 12:30 circa sull’autostrada tra Cassino e Caianello, in direzione di Napoli, la moto sulla quale viaggiavano le vittime è sbandata, per cause in corso di accertamento.

Il veicolo si è schiantato contro il guardrail uccidendoli sul colpo. Gli agenti della Polizia Stradale stanno cercando di capire cosa abbia causato lo schianto.

Purtroppo non ce l’hanno fatta il piccolo di 12 anni, Domenico Alfano, e l’uomo di 52 anni (il nipote aveva il suo stesso nome), i quali erano diretti ad Angri, dove avrebbero dovuto trascorrere un periodo di vacanza insieme ad altri parenti. Il piccolo Domenico viveva a Ceprano con la madre.