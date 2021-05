Incidente: muore 36enne di Caserta, grave una ragazza

Un giovane di 36 anni di Casagiove è morto in un incidente stradale avvenuto intorno alle 12,30 di oggi nei pressi di Arezzo.

Il drammatico incidente è avvenuto sulla Perugia-Betolle. L’auto sulla quale viaggiavano, per cause e dinamiche in corso di accertamento si è ribaltata.

Ferita in modo grave anche una ragazza che era con lui, 33enne sempre del Casertano. L’uomo è morto sul colpo mentre la passeggera è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Le Scotte di Siena.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri, la Polizia stradale ed i medici del 118.