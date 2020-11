In conseguenza dell'urto, la motrice sporge sulla carreggiata opposta in corsia di sorpasso

Drammatico incidente sulla A1: camion si ribalta in carreggiata, chiuso il tratto

Caserta – Sulla A1 Roma Napoli al Km 658.3 in direzione Napoli tratto chiuso tra Ceprano e Pontecorvo per incidente.

Si è resa necessaria la chiusura del tratto, per un incidente avvenuto al km 647, che ha visto il coinvolgimento di due camion, uno dei quali è ribaltato ed occupa l’intera carreggiata.

Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso meccanico-sanitari. Dalle prime informazioni un operaio sarebbe stato travolto dal camion ribaltato.

In conseguenza dell’urto, la motrice sporge sulla carreggiata opposta in corsia di sorpasso. All’interno del tratto chiuso si è formata una coda di 1 km, in diminuzione, che defluisce su una corsia.

In alternativa, a chi è diretto verso Napoli, consigliamo l’ uscita di Frosinone in quanto all’uscita obbligatoria di Ceprano, si è formata una coda di 7 km; percorrere poi la Strada Statale 6 Casilina, con rientro in autostrada a Pontecorvo.

Entrata consigliata verso Napoli: Pontecorvo. Uscita consigliata provenendo da Roma: Frosinone.