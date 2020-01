Inchiesta Villa Literno Lusciano. Potrebbero scattare nuovi arresti

La Procura chiede, per almeno 23 indagati, la custodia cautelare

Villa Literno / Lusciano – La Procura di Napoli Nord ad Aversa ha ritenuto solido l’impianto accusatorio dell’inchiesta che ha portato all’arresto del sindaco di Villa Literno Nicola Tamburrino e degli imprenditori Salvatore e Francesco Nicchiniello.

Oltre agli arresti sono state iscritte nel registro degli indagati altre 37 persone tra le quali sindaco di Lusciano Nicola Esposito, l’assessore ai lavori pubblici dello stesso comune, Nicola Grimaldi e l’ex dirigente della Stazione unica Appaltante di Caserta, il maddalonese Vincenzo Sposito.

Lo scorso 10 dicembre vennero eseguite le ordinanze di custodia cautelare. L’inchiesta riguarda la concessione di permessi edilizi per quanto riguarda il comune di Villa Literno, invece, nel comune di Lusciano, le attestazioni per ottenere i fondi regionali per la realizzazione dell’impianto fognario cittadino.

Ora, il pubblico ministero si rivolge a sua volta al Riesame che ha fissato per il prossimo 27 marzo, l’udienza per esaminare le 94 pagine del ricorso inoltrato da Paolo Da Forno. Si chiede, per almeno 23 indagati, la custodia cautelare.

