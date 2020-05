Inchiesta Jambo. Annullata la condanna per Gaetano Balivo

Trentola Ducenta – La Prima Sezione della Corte di Cassazione ha annullato con rinvio ad una nuova sezione della corte di Appello, la condanna 14 anni di reclusione per l’imprenditore di Trentola Ducenta Gaetano Balivo.

L’uomo venne coinvolto nell’inchiesta sul centro commerciale Jambo su clan ed appalti che portò a circa 40 indagati.

La sentenza di Appello aveva preso in considerazione le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Dario De Simone, Francesco Cantone, Salvatore Laiso e Massimiliano Caterino.

“Ma molteplici rilievi che mettono a fuoco ampie lacune motivazionali, sotto il profilo sia qualitativo sia quantitativo, che interessano i maggiori contributi citati. Si tratta di precise obiezioni” – si legge nelle motivazioni rese note dalla Cassazione in questi giorni.

“Si colgono carenze nelle spiegazioni dovute, in tema di convalida degli esiti probatori, aventi ricadute che in modo più o meno marcato interessano tutte le fondamentali fonti. Si impone per Balivo l’annullamento della sentenza con rinvio, per nuovo esame che, pur nella libera valutazione di merito degli stessi elementi e di ogni altro, dovrà tenere conto dei rilievi sopra rappresentati in ordine ai criteri di verifica della condotta”.