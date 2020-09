Mega incendio nell’Agro Aversano: distrutto deposito giudiziario

Le cause dell’incendio sono ancora in corso di accertamento. Sul posto anche le altre forze dell’ordine per gli adempimenti di loro competenza

Teverola / Carinaro – Durante la notte verso l’una di notte è scoppiato un grosso incendio nel deposito Giudiziario Marino nella zona industriale di Teverola.

Numerose squadre dei Vigili del Fuoco di Caserta sono dovute intervenire sul posto, tra i distaccamenti di Aversa, Caserta, Marcianise e Teano.

A causa della vastità dell’incendio, situato nel bel mezzo di altre attività industriali, si è reso necessario anche l’intervento di due autobotti , il carro autoprotettori e l’autoscala dalla sede Centrale del Comando.

Tutte le squadre sono state coordinate dal CR ( Capo Reparto) coordinatore responsabile del servizio di soccorso, intervenuto anche lui sul posto.

Ingenti i danni: più di 40 autovetture distrutte dalle fiamme ed un capannone di circa 2000 mq, contenente materiale vario.

