Incendio in casa, muore una donna. Tragedia nel Casertano

Sparanise – Durante la notte appena trascorsa è scoppiato un incendio intorno alle 4,00 di mattina nel comune di Sparanise.

Precisamente il rogo è avvenuto all’interno di una villetta in Via Romeo, per cause e dinamiche in fase di chiarimento.

Purtroppo una donna anziana di 88 anni ha perso la vita nell’incendio. La vittima sarebbe deceduta a causa delle esalazioni di fumo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Teano i quali hanno spento le fiamme. Sul luogo della tragedia anche i medici del 118 che hanno constatato il decesso e gli uomini dell’arma dei carabinieri.