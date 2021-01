Nella giornata di giovedì 14 gennaio è scoppiato un incendio all’interno di un’abitazione di via Adriano a Santa Maria Capua Vetere.

Un’anziana di 93 anni è stata ricoverata d’urgenza in ospedale a Caserta in gravissime condizioni per le intossicazioni da fumo e per un trauma cranico.

A portare fuori dall’abitazione la donna sono stati i vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta, i quali hanno spento le fiamme.

Le condizioni della 93enne rimangono gravi. In corso gli accertamenti del caso per stabilire le cause che hanno innescato il rogo.