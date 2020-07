Incendio sulla Provinciale tra Aversa e Lusciano, vigili del fuoco in azione FOTO

Lusciano / Aversa – Un vasto incendio è divampato, nella tarda mattinata di oggi, lungo la Provinciale 335 all’altezza dell’uscita Aversa Sud Lusciano.

Ad andare a fuoco soprattutto sterpaglie ed erba secca, mista anche a piccoli cumuli di rifiuti depositati lungo i margini esterni della carreggiata.

Sul posto è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Aversa, allertati da alcuni automobilisti.

Fortunatamente non si sono registrati particolari disagi, solo qualche rallentamento del traffico, in direzione Caserta, per consentire le operazioni di messa in sicurezza della zona.

Non è da escludere che l’incendio sia di natura dolosa.