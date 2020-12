Scoppia incendio nell’abitazione: anziani salvati dai vigili del fuoco

Una volta spento l’incendio l’appartamento veniva messo in sicurezza e chiamato anche il personale della rete gas che ha provveduto a mettere in sicurezza l’impianto

Pignataro Maggiore – Questa notte verso le ore 24:00 una squadra dei Vigili del Fuoco di Caserta e precisamente del distaccamento di Teano sono intervenuti per un incendio appartamento in via Gramsci nel Comune di Pignataro Maggiore.

Una volta giunti sul posto i Vigili del Fuoco hanno potuto riscontrare che al quarto ed ultimo piano di un palazzo vi erano delle fiamme che fuoriuscivano dal balcone di un’abitazione.

Immediatamente, mentre venivano tratti in salvo la coppia di anziani presente nell’appartamento affidandoli alle cure del 118 presente li sul posto, i Vigili del Fuoco intervenivano spegnendo le fiamme che si erano sviluppate sul balcone e che avevano interessato tutti i suppellettili, danneggiando anche il contatore del gas.

Grazie all’azione repentina dei Vigili del Fuoco sono stati limitati i danni che hanno interessato solo la parte esterna dell’appartamento evitando che l’incendio si propagasse all’interno.

Una volta spento l’incendio l’appartamento veniva messo in sicurezza e chiamato anche il personale della rete gas che ha provveduto a mettere in sicurezza l’impianto.