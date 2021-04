Incendio in un deposito nel Casertano: si esclude la pista dolosa

I carabinieri della stazione di Cancello indagano per accertare la natura dell’incendio. Non è esclusa l’ipotesi dolosa

Incendio all’interno di un deposito di una ditta di trivellazione di pozzi. Indagano i carabinieri della locale stazione.

E’ accaduto nella serata di Pasqua nel comune di San Felice a Cancello in via Baracca dove il deposito della ditta specializzata in trivellazioni è stato avvolto dalle fiamme.

Sarebbero stati alcuni vicini a notare le fiamme ed il fumo. Subito dopo hanno allertato i soccorsi chiamando la centrale operativa.

Nell’ incendio sono andati distrutti scaffali di legno ed alcuni attrezzi da trivellazione. I carabinieri della stazione di Cancello indagano per accertare la natura dell’incendio. Non è esclusa l’ipotesi dolosa.