Auto distrutta da un incendio fuori il liceo Scientifico. Indagano i carabinieri

Trentola Ducenta – Durante la notte appena trascorsa una vettura è stata distrutta dalle fiamme nei pressi della succursale del liceo Scientifico a Trentola Ducenta.

Si tratta di una Fiat Idea parcheggiata lungo Via Roma, la quale è stata avvolta dalle fiamme per cause in corso di accertamento, intorno alle 22.30.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Aversa i quali hanno spento le fiamme evitando danni alle altre vetture parcheggiate.

Sulla dinamica, ancora poco chiara, i carabinieri della locale stazione stanno eseguendo tutti gli accertamenti del caso.