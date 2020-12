Il conducente dell'auto è sceso in tempo dall'abitacolo

Auto in fiamme nel parcheggio del Centro Campania: momenti di paura

Marcianise – Momenti di paura questa mattina nel parcheggio del Centro commerciale Campania a Marcianise.

Un’auto, per cause e dinamiche in fase di chiarimento, è stata letteralmente distrutta dalle fiamme.

Sul posto è stato necessario l’intervento degli uomini dei vigili del fuoco. Grazie al loro intervento è stato possibile mettere in sicurezza l’area.

Fortunatamente non si registrano feriti. Il conducente dell’auto è sceso in tempo dall’abitacolo, mentre gli addetti alla sicurezza hanno allertato i soccorsi.