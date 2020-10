Scoppia incendio in un’abitazione: ragazzo si salva scappando dal balcone

Un incendio è scoppiato all'interno di un'abitazione in via Roma, per cause e dinamiche ancora in corso di accertamento

Baia e Latina – Momenti di forte tensione vissuti nella giornata di oggi nel piccolo comune di Baia e Latina nell’alto Casertano.

Un incendio è scoppiato all’interno di un’abitazione in via Roma, per cause e dinamiche ancora in corso di accertamento.

L’unico occupante, un giovane del posto, una volta accortosi della situazione si è messo in salvo scappando dal balcone di casa.

Sul posto è stato necessario l’intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento provinciale di Piedimonte Matese.

I caschi rossi sono riusciti a mettere in sicurezza la casa, anche se le fiamme hanno causato ingenti danni. Accertamenti in corso per chiarire la dinamica.