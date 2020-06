Incendio a Sessa Aurunca. In fiamme deposito edile

Sono in corso tutti gli accertamenti del caso per stabilire con precisione le cause

Sessa Aurunca – Incendio a Sessa Aurunca durante la notte appena trascorsa all’interno di un deposito edile sull’Appia.

Le fiamme hanno avvolto il deposito dove all’interno vi erano anche molti materiale infiammabili.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Mondragone per domare e spegnere il rogo. Intervenuti anche i Carabinieri della locale stazione.

Sembrerebbe che le cause siano del tutto accidentali. Le fiamme potrebbero essere partite da un quadro elettrico. Naturalmente sono in corso tutti gli accertamenti del caso per stabilire con precisione le cause.