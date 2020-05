In 4 sullo scooter senza casco sulla Nola Villa Literno

Villa Literno – Un’intera famiglia, senza casco, a bordo di un unico scooter sulla Nola – Villa Literno.

Borrelli e Simioli: “In questa fase 2 c’è stato addirittura un peggioramento rispetto a prima dell’emergenza. Abbiamo segnalato il filmato alle autorità affinché possano intervenire, è un episodio assurdo”.

Un intero nucleo familiare a bordo di un unico scooter, tutti rigorosamente senza casco.

Questo è ciò che si vede in un video inviato come segnalazione da un cittadino al Consigliere Regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli.

Erano circa le 19:15 del 19 maggio quando il cittadino, passeggero a bordo di un’automobile, ha notato sul tratto Napoli-Villa Literno dell’Asse Mediano, uno scooter che aveva a bordo ben quattro persone, tutte sprovviste di casco. Alla guida vi era un uomo e tra lui e due donne sedute dietro vi era anche un bambino.

“Si sta perdendo letteralmente il senno. Ci piacerebbe poter dire che siamo tornati nelle stesse condizioni di delirio, di inciviltà e di illegalità che vi erano prima dell’emergenza sanitaria ma nella realtà dei fatti vi è stato un netto peggioramento. E’ come se tutta l’inciviltà, tutta la voglia di trasgredire, le incoscienze, le irresponsabilità fossero state represse durante il lockdown ed ora, durante la fase 2, stanno esplodendo portando tutto il territorio nel caos più assoluto, quindi ora vanno prese delle contromisure per fermare tutto questo. In merito all’episodio specifico abbiamo inviato il filmato alle autorità affinché vi possa essere un intervento delle forze del ordine e anche degli assistenti sociali, ciò chi si vede in quel video è assurdo.”- sono state le parole del Consigliere Borrelli e del conduttore radiofonico de “La Radiazza” Gianni Simioli.