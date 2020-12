Imprenditore di Aversa trovato morto nel suo capannone

Carinaro – Un imprenditore di Aversa è stato trovato morto all’interno di un capannone della sua fabbrica nella zona industriale di Teverola-Carinaro-Gricignano d’Aversa.

A trovarlo, secondo le prime informazioni, sarebbero stati gli stessi operai. Si tratterebbe di un imprenditore 60enne, E. R. di Aversa, titolare di una ditta che fabbrica scarpe.

Sembrerebbe che l’uomo si sia tolto la vita, impiccandosi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Gricignano D’Aversa ed i medici del 118.

Come da prassi la salma è stata trasportata presso l’istituto di medicina legale di Giugliano in Campania per l’esame autoptico.