Uomo armato di pistola in strada, panico nell’Aversano

L'uomo è stato denunciato per minacce, inoltre sono state sequestrate tre pistole caricate a salve

Gricignano d’Aversa – Nel pomeriggio del 20 Febbraio, personale dell’Ufficio Volante e della squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Aversa, diretto dal Primo Dirigente Dott. Vincenzo GALLOZZI, si portava in Gricignano d’Aversa, Via Marconi, ove era stata segnalata la presenza di numerose persone che urlavano e di un soggetto che impugnava un’arma.

Immediatamente giunti sul posto, gli Operatori di Polizia accertavano che vi era stata una lite verbale molto animata tra una famiglia residente nel palazzo e altra famiglia che si era portata in Via Marconi per chiarire problematiche di natura personale.

Le urla e gli schiamazzi, che duravano da decine di minuti, non consentivano il riposo di un operatore ecologico, F.S., classe 67, il quale avendo lavorato di notte cercava di dormire tranquillo.

Esasperato ed esausto dalla situazione, decideva di scendere in strada armato di pistola a salve e puntandola sui presenti e li minacciava di andare via altrimenti li avrebbe sparati.

La situazione poteva degenerare e solo l’arrivo dei Poliziotti consentiva il ritorno alla calma.

Per questi fatti, il F.S. veniva condotto in Commissariato e segnalato alla competente A.G. per il reato di minacce. Nel contempo venivano sequestrate ben tre pistole a salve prive del tappo rosso, rinvenute nella sua abitazione..