Precipita dal secondo piano. Dramma nell’Aversano

Gricignano d’Aversa – Dramma nel pomeriggio di oggi intorno alle 16,00 presso un’abitazione di via Grecini a Gricignano d’Aversa.

Un residente di circa 60 anni, per cause e dinamiche in fase di chiarimento, è precipitato dal secondo piano dell’appartamento in cui risiede.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni familiari presenti al momento della tragedia. L’impatto con il suolo è stato drammatico.

I medici del 118 hanno trasportato il ferito presso l’ospedale di Caserta, dove versa in condizioni molto serie.

Sul posto anche le autorità locali per gli accertamenti del caso e ricostruire la dinamica.