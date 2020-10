Covid: contagiato bimbo di una scuola elementare dell’Agro Aversano

Il sindaco rassicura: "fin dall’inizio dell’anno scolastico, non ha mai frequentato le lezioni e non si è mai recato a scuola"

Gricignano d’Aversa – Il sindaco Vincenzo Santagata ha informato la cittadinanza di Gricignano sull’emergenza coronavirus in paese.

Da un lato una buona notizia riguardante le dimissioni di un paziente covid, ricoverato nei giorni scorsi in ospedale.

Dall’altro lato, invece, annuncia la positività di un bambino, residente a Carinaro, ma iscritto alla primaria Santagata. Ecco la comunicazione:

“Cari concittadini, ho da poco ricevuto la notizia che il paziente ricoverato in ospedale per la sintomatologia dovuta al COVID, è stato dimesso perché guarito. Inoltre, ho ricevuto anche la notizia che un ragazzo residente a Carinaro, ma iscritto alla primaria Santagata è risultato positivo al tampone. Tuttavia è opportuno precisare, al fine di evitare inutili allarmismi, che il ragazzo, fin dall’inizio dell’anno scolastico, non ha mai frequentato le lezioni e non si è mai recato a scuola, proprio perché in attesa dell’esito del tampone.”