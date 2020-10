Lutto nella politica dell’Agro Aversano: Tessitore muore durante il ricovero

Gricignano d’Aversa – Un grave lutto sconvolge l’intera comunità di Gricignano d’Aversa per la prematura scomparsa di Consiglia Tessitore all’età di 51 anni.

Molto conosciuta in città, candidata alle ultime elezioni amministrative con Vittorio Lettieri. Se ne è andata improvvisamente dopo un malore.

E’ stata ricoverata d’urgenza in ospedale nel reparto di terapia intensiva, ma purtroppo a causa di un peggioramento delle sue condizioni mediche è sopraggiunto il decesso.

Tanti, tantissimi i messaggi di dolore e cordoglio pubblicati in rete da parenti, amici e semplici conoscenti, increduli difronte a questa tragedia.

Nel pomeriggio di oggi dovrebbero svolgersi i funerali. Ecco alcuni dei messaggi pubblicati sui social:

Scrive Vittorio Lettieri: “Negli ultimi tempi ho avuto l’onore e il piacere di condividere con Consiglia una splendida esperienza politica. Ho avuto l’opportunità di conoscere una donna meravigliosa, piena di vitalità e con una grande forza d’animo. Ho sempre ammirato quella sua grande voglia di fare e di guardare avanti qualunque cosa accadesse, mi ha sempre stupito come riuscisse, nonostante i suoi mille impegni, ad avere sempre un po’ di tempo per aiutare gli altri.

Ti dicevo sempre che eri una “guerriera” dal cuore grande, ed ora con te va via un pezzo del nostro cuore di tutte quelle persone che, come me, hanno avuto il privilegio di conoscerti.

Ciao Consì, ci mancherai tantissimo 💔”

“Che brutta notizia 😭

Oggi alle 15 ti affiderò alla nostra cara mamma celeste con la coroncina 🙏

Riposa in pace Consiglia Tessitore❤️

Condoglianze a tutta la famiglia”

“Apprendiamo con immenso dolore della scomparsa della nostra Consiglia Tessitore.

Condoglianze alla famiglia da parte della coalizione Gricignano al Centro.”