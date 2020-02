Muore schiacciato da un alberto. Tragedia nel Casertano

Gallo Matese – Una tragedia nella giornata di ieri presso una comunità del Casertano, sul Matese.

Un uomo di 54 anni, D. P., bidello presso un istituto scolastico della provincia di Isernia è morto a seguito di un drammatico incidente nei boschi.

Da una prima ricostruzione dei fatti stava tagliando un albero, quando, per cause e dinamiche in fase di chiarimento, il grosso tronco lo avrebbe colpito in pieno uccidendolo.

A dare l’allarme sarebbero stati i familiari, non vedendolo rientrare a casa. Così hanno deciso di rintracciarlo.

Sul caso sono in corso gli accertamenti da parte delle autorità competenti.