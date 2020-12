Svaligiato lo stadio a Villa Literno: portata via anche una lavatrice

Villa Literno – Durante la notte fra martedì e mercoledì una banda di ladri si è introdotta nello stadio sportivo di Villa Literno.

Hanno portato via tutto ciò che hanno trovato sul loro percorso, come una lavatrice, i completini, attrezzature e numerosi articoli sportivi.

Il furto è stato scoperto direttamente dalla locale squadra di calcio. Ecco come commenta l’accaduto la società sportiva:

“Questa mattina, allo stadio comunale di Villa Literno, ci siamo risvegliati con una struttura vuota e derubata. Un anno così difficile non poteva chiudersi peggio” si legge sulla pagina social della squadra.

“Tanti gli oggetti saccheggiati come lavatrice, completini, attrezzature e numerosi articoli sportivi. Questo 2020 ci ha visti lottare con la pandemia, i rinvii che non hanno consentito neanche l’esordio in campionato, gli enormi sacrifici fatti da società e calciatori, ed oggi un altro danno a tutta la comunità liternese con un furto indecente. Non sarà difficile sperare in un 2021 migliore, almeno lo si spera.”

Naturalmente l’episodio è stato denunciato alle autorità locali per gli accertamenti del caso.