Ladri assaltano una scuola nell’Agro Aversano. Indagano i carabinieri. FOTO

Sant’Arpino – Durante la notte appena trascorsa una banda di ladri ha assaltato una scuola nell’Agro Aversano.

Si tratta della succursale del Liceo Scientifico “ Siani” nel comune di Sant’Arpino. I malviventi hanno portato via diversi computer che si trovavano nell’aula di informatica.

Ecco il commento del sindaco Giuseppe dell’Aversana, il quale ha allertato la Polizia Municipale ed i carabinieri.

“FURTO alla succursale del Liceo Scientifico “ Siani” stanotte , hanno divelto inferriate e porte blindate portando via tutti i computer e mettendo a soqquadro l’intero edificio . Farabutti senza scrupoli , hanno creato un danno enorme alla scuola , questi vandali hanno colpito al cuore ancora una volta la cultura e la speranza.

Miserabili hanno aggredito l’istituzione scolastica che già soffre tanto per le ristrettezze causate del covid un’emergenza didattica senza precedenti.

Vigili urbani e carabinieri sono sul posto con gli assessori ed è stata avvisata la preside del liceo. Ho avvisato anche il presidente della provincia Magliocca sempre disponibile nei confronti di questa nostra istituzione scolastica. Il danno , causato stanotte da un gruppo di delinquenti è l’ennesima dimostrazione di come sia duro e complicato governare questo territorio dove alle croniche carenze sociali ed economiche bisogna aggiungere una delinquenza diffusa e senza scrupolo .

Noi continueremo ad impegnarci ed a lavorare sodo per questo territorio e per la scuola di sicuro non ci lasceremo intimidire”.