S. M. Capua V. Tentato furto in casa. Arrestato 25enne

Santa Maria Capua Vetere – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere (CE) hanno arrestato in flagranza di reato per tentato furto in abitazione aggravato, del cittadino albanese E.B., 25 anni, in Italia senza fissa dimora.

I militari dell’Arma, a seguito di una segnalazione giunta attraverso il numero di pronto intervento “112”, circa la presenza di ignoti all’interno di una proprietà privata sita in piazza Teresa Musco, sono intervenuti intercettando l’albanese che, alla vista dei carabinieri, ha tentato la fuga uscendo repentinamente dall’abitazione nella quale si era furtivamente introdotto.

La corsa dell’uomo però è stata subito interrotta poiché prontamente bloccato ed identificato.

A seguito di sopralluogo è stato riscontrato che il portoncino d’ingresso dell’abitazione era stato forzato e la camera da letto messa a soqquadro.

E.B. è stato trattenuto presso le camere di sicurezza dell’Arma, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.