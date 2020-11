Inseguimento nell’Agro Aversano: arrestato 17enne per furto

Il diciassettenne, così come disposto dal magistrato del Pubblico Ministero di turno per la Procura dei Minori di Napoli, è stato tradotto presso l’ Istituto Penale per Minorenni di Nisida

Gricignano di Aversa – “Furto aggravato commesso in concorso da tre persone con violenza sulle cose”, è questa l’accusa con la quale un 17enne, residente presso il campo rom di Giugliano in Campania è stato arrestato in flagranza di reato dai militari del N.O.R- Sezione Radiomobile della Compagnia di Marcianise.

L’episodio si è verificato nella nottata del 6 novembre, nel Comune di Gricignano di Aversa quando una pattuglia radiomobile, nel corso dei quotidiani servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto dei reati predatori, mentre transitava nella Zona ASI, ha notato tre soggetti intenti a scaricare furtivamente diversi imballaggi contenenti generi alimentari da un autocarro commerciale in sosta e caricare la stessa merce su una Fiat Multipla grigia.

Alla vista dei militari i tre individui sono saliti repentinamente a bordo del loro veicolo dandosi alla fuga ad alta velocità. L’inseguimento si è protratto per circa tre chilometri e comunque fino a quado, abbandonato l’autovettura, due dei tre soggetti sono riusciti a far perdere le proprie tracce, mentre l’autista è stato prontamente immobilizzato dall’equipaggio.

La refurtiva consistente in generi alimentari surgelati del valore complessivo di euro 350.00, è stata restituita al legittimo proprietario, mentre il veicolo utilizzato per la fuga, con numero di telaio palesemente manomesso, è stato sottoposto a sequestro.

Il diciassettenne, così come disposto dal magistrato del Pubblico Ministero di turno per la Procura dei Minori di Napoli, è stato tradotto presso l’ Istituto Penale per Minorenni di Nisida (NA).