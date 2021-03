Furto in appartamento nell’Alto Casertano: arrestato 52enne napoletano

I Carabinieri del Comando Stazione di San Gregorio Matese (CE), nella mattinata del primo marzo scorso, in Napoli, hanno dato esecuzione alla misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Ufficio G.I.P., nei confronti di D.F.R., 52enne, pluripregiudicato napoletano, indagato in ordine al reato di furto in abitazione pluriaggravato, delitto commesso in data 16 giugno 2020, con il concorso di altra persona non identificata.

L’attività investigativa è stata originata dalla denuncia resa ai Carabinieri da un’anziana donna di Castello del Matese (CE) la quale riferiva che due uomini, con il pretesto di vendere porta a porta immagini sacre, si erano abusivamente e furtivamente introdotti all’interno della sua abitazione, sottraendole i suoi risparmi, somma di denaro contante per € 3.500,00.

Dalle indagini esperite appariva evidente che l’indagato agisse in modo seriale, sfruttando le disattenzioni delle anziane vittime per accedere all’interno delle abitazioni, individuare i luoghi ove erano custoditi i risparmi nella fasi della negoziazione relativa agli oggetti offerti in vendita, distogliere l’attenzione della stessa vittima per poi depredarla.

L’ordinanza di custodia cautelare veniva eseguita presso la Casa Circondariale di Napoli Poggioreale, ove l’arrestato si trova detenuto per altri fatti analoghi.