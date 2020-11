Tentato di rubare un’auto: 3 persone arrestate dalla Polizia

Arrestati per tentato furto aggravato e denunciati per possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli

Frattaminore – Ieri pomeriggio un agente del Commissariato di Frattamaggiore, libero dal servizio e a bordo di uno scooter, nel percorrere via Don Luigi Sturzo a Frattaminore, ha notato all’angolo con via IV Novembre due persone a bordo di un’auto che, dopo averne fatto scattare l’antifurto, si sono frettolosamente allontanate salendo su un altro veicolo condotto da un complice che le attendeva per darsi alla fuga.

Il poliziotto, dopo aver richiesto l’intervento di una volante, ha inseguito i tre che, dopo aver fatto il giro dell’isolato, sono ritornati nella stessa strada dove hanno tentato nuovamente di rubare il veicolo.

Sopraggiunta la pattuglia i malviventi, alla loro vista, hanno tentato di fuggire ma sono stati raggiunti e bloccati e, nella loro auto, sono stati rinvenuti diversi arnesi atti allo scasso.

Andrea Amarone, Raffaele De Rosa ed Emanuele Onofrio Maiello, napoletani tra i 24 e 30 anni con precedenti di polizia, sono stati arrestati per tentato furto aggravato e denunciati per possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli, mente il veicolo utilizzato è stato sottoposto a sequestro.