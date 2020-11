Aversa – L’intero Agro Aversano è stato preso di mira da piccole bande di ladri, le quali a bordo di auto con targhe contraffatte, o intestate a prestanomi, si spostano nei diversi comuni dell’Agro in cerca di vetture da saccheggiare.

La tecnica è sempre la stessa. Solitamente la banda è composta da due o tre persone, si affianca alla vettura e mandano in frantumi il finestrino per potere saccheggiare l’abitacolo.

Negli ultimi giorni sono decine le auto prese di mira e danneggiate, anche in pieno giorno ed in zone trafficate, oppure all’interno delle aree di parcheggio dei centri commerciali.

Tantissime le denunce presentate alle forze dell’ordine. Purtroppo questo tipo di furto è tornato di “gran moda”. E’ difficile riuscire a contrastarlo a meno che il ladro non venga colto in flagranza.

Moltissimi anche i furti di pneumatici. Il consiglio in questi casi è di evitare di lasciare la propria auto in sosta in zone isolate e con all’interno oggetti di valore.