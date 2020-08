Tentato furto in villa nell’Agro Aversano, ma qualcosa va storto. VIDEO

Frignano intrusione dissuasa in live dal Custode Virtuale BOR, malintenzionati si danno alla fuga

Frignano intrusione dissuasa in live dal Custode Virtuale BOR, malintenzionati si danno alla fugaSabato notte, 1 agosto 2020, due malintenzionati con il volto coperto, dopo aver hanno percorso il muro perimetrale dell'abitazione di un nostro cliente, si sono calati in giardino servendosi di una scala rimediata sul posto. Si sono avvicinati al garage per rovistare all'interno, ma sono stati allontanati dal custode virtuale di BOR che, connesso in live in partnership con DSS Security da una delle postazioni tecnologiche, ha rilevato l'evento e ha avviato i protocolli concordati con il cliente. Grazie a BOR sempre più persone sono al sicuro!Chiama ora per una consulenza 800 126 494 e comincia a pensare in grande!

Pubblicato da BOR Portierato e Guardiania Virtuale in Tele-presenza su Lunedì 3 agosto 2020