Arrestata coppia di ladri. Trovati con arnesi da scasso e la refurtiva

Gli arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa di giudizio. Sono in corso indagini per accertare se gli uomini abbiano commesso reati simili nei giorni scorsi

Frattamaggiore – Trovati con cric ed arnesi per lo scasso. I Carabinieri arrestano due uomini.

I militari della stazione di Frattamaggiore hanno arrestato per furto G.A., 35enne di Sant’Antimo già noto alle forze dell’ordine ed un 24enne incensurato di Grumo Nevano.

Allertati dal 112 per la presenza di persone sospette, hanno trovato in via Francesco Giordano – nelle vicinanze di un negozio di frutta e verdura – i due uomini. Controllati, sono stati trovati in possesso di una banconota da 20 euro e di un cric per auto non sapendo fornire una scusa plausibile circa la loro presenza sul posto.

I carabinieri hanno controllato la zona e che la saracinesca dell’ attività era stata divelta e che alcuni generi alimentari erano stati riversati a terra: il cassetto del registratore di cassa era vuoto.

In una strada adiacente i militari hanno trovato, con motore ancora caldo e chiavi inserite nel quadro di accensione, una auto di proprietà di uno dei due uomini nella quale erano stipati alcuni attrezzi da scasso. Mancava solo il cric.

La proprietaria del locale commerciale ha confermato ai militari che nel registratore di cassa c’erano solo 20 euro.

Gli arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa di giudizio. Sono in corso indagini per accertare se gli uomini abbiano commesso reati simili nei giorni scorsi.