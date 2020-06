Focolaio in azienda del Casertano, 4 casi in un solo Comune

Da questa mattina in piazza Capuano saranno effettuati tamponi a tutti i cittadini di Falciano del Massico per effettuare un ulteriore screening di massa

Falciano del Massico – Ben 4 casi positivi al coronavirus nella città di Falciano del Massico dopo lo screening di massa effettuato dall’Asl di Caserta.

Il sindaco Erasmo Fava ha confermato, nel corso di una diretta Facebook, la positività al covid-19 dei suoi concittadini.

Sono tutti dipendenti della stessa azienda, sottoposti a tampone dopo che un giovane di Mondragone si è sottoposto volontariamente al test a Mondragone.

23 casi risultati positivi al di fuori della ‘zona rossa’ della comunità bulgara. Altri casi sono stati ufficializzati a Sessa Aurunca, Carinola e Recale.

“Non dobbiamo allarmarci – ha affermato il sindaco Erasmo Fava – abbiamo attivato tutti i protocolli di sicurezza con l’isolamento dei soggetti positivi e coloro che hanno avuto contatti coi pazienti. I casi positivi riguardano colleghi che lavorano nella stessa azienda e questo ha permesso il dilagare del virus. Per fortuna alcuni sono asintomatici, altri presentano lievi sintomi, ma non ci sono casi gravi. Questo ci fa ben sperare per il futuro, ma non possiamo abbassare la guardia. Nei giorni scorsi tutti noi ci siamo un po’ lasciati andare, spesso non abbiamo rispettato le regole fondamentali del distanziamento”.

