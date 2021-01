Nel pomeriggio di lunedì 11 gennaio gli agenti appartenenti del Distaccamento Polizia Stradale di Sora, durante il servizio mirato sul territorio comunale di Castelliri, hanno proceduto all’accertamento di un’auto FIAT 500 Abarth.

Così come specificato nel comunicato diramato, a bordo del mezzo viaggiavano due persone il cui trasportato, sprovvisto di qualsiasi documento personale, risultava avere a carico numerose denunce.

Durante il controllo del veicolo è emerso che il motore corrispondeva ad un’altra vettura, sempre una FIAT 500, rubata a Roma lo scorso maggio.

Da ulteriori accertamenti è emerso che l’auto controllata era proprio quella oggetto di furto e, per questo, è stata sottoposta a sequestro.

Il conducente del veicolo risultava essere un giovane di 27 anni, nato e residente in provincia di Caserta, che è stato denunciato a piede libero e sanzionato anche ai sensi dell’art.78/3-4 c. del Codice della Strada, poiché il mezzo presentava modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali, avendo installato un filtro non omologabile del tipo “sportivo” per migliorarne la potenza e la velocità.