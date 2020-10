Muore il titolare del ‘Rama Beach’: un malore improvviso porta via Federico

Castel Volturno – Un dramma ha colpito il litorale casertano con la prematura scomparsa di Federico Greco.

Si tratta del titolare di ‘Rama Beach’, in via Marina di Varcaturo a Castel Volturno, portato via da un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo.

La notizia ha fatto subito il giro dei social, centinaia i messaggi di dolore e cordoglio pubblicati in rete da parenti, amici e semplici conoscenti.

Una grave perdita per la comunità di Castel Volturno. Lo ricorda così Giovanni: “Descrivere con delle parole la tua perdita non è molto facile per me, forse mi riesce meglio farlo con un ricordo indelebile di una serata vissuta fianco a fianco, forse uno degli eventi più belli fatti a casa tua. Vorrei davvero che fosse solo un sogno e ci stiamo svegliando tutti. Oggi se ne va un grande uomo, un grande amico con un gran cuore. Non ti dimenticherò mai, Fede, riposa in pace amico mio”.