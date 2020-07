Coronavirus, 27 dipendenti positivi in azienda. Disposta la chiusura

Mondragone / Falciano – Sono 28 i casi di coronavirus emersi dalla seconda attività di screening, con esecuzione di circa 3mila tamponi, attivata dopo la scoperta del focolaio di Covid-19 nella comunità bulgara residente a Mondragone.

Dal primo screening (circa 750 tamponi) erano risultate positive 43 persone, quasi tutte di nazionalità bulgara e residenti nei cosiddetti Palazzi ex Cirio.

Il nuovo dato è contenuto nell’ordinanza firmata nella serata di ieri dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Il governatore campano ha prorogato fino al 7 luglio la “zona rossa”.

Il Dipartimento di prevenzione della Asl di Caserta ha evidenziato che 27 dei 28 casi positivi rilevati sono risultati essere dipendenti di un’azienda agricola sita nel comune di Falciano del Massico, confinante con Mondragone.

I dipendenti risultati positivi sono domiciliati a Mondragone (18), a Falciano del Massico (4), a Sessa Aurunca (3), a Carinola (1) e a Recale (1).

L’Unità operativa di prevenzione collettiva della Asl ha proposto la chiusura dell’azienda agricola per la sanificazione degli ambienti.

“Tenuto conto dell’andamento epidemiologico descritto – scrive il Dipartimento di prevenzione dell’Asl di Caserta nella nota riportata nell’ordinanza regionale – risulta necessario confermare lo stato di lockdown relativo all’area del condominio dei Palazzi Cirio, dove risiede la maggior parte dei casi positivi di nazionalità bulgara, per un’ulteriore settimana. Si sottolinea inoltre la necessità, al fine di contenere l’espansione del focolaio, del mantenimento della sorveglianza sui soggetti sottoposti ad isolamento con il necessario ausilio delle forze dell’ordine”.

L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Erasmo Fava è intervenuta con due ordinanze molto importanti, la Numero 9 e la Numero 10 del 30 Giugno 2020. Si tratta, nello specifico, delle disposizioni prese per la “sospensione con decorrenza immediata delle attività” per un’azienda agricola di Falciano del Massico, a seguito di apposita comunicazione Asl, e della “sospensione del mercato settimanale” che, a partire dalla data di oggi, sarà sospeso fino a data da destinarsi anche in base a come si metteranno le cose.