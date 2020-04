Donna muore in ospedale dopo crisi respiratoria, sottoposta a tampone

Intanto, in via precauzionale, è scattato il protocollo di sicurezza previsto in questi casi

Falciano del Massico – Una donna di 50 anni è arrivata ieri pomeriggio nell’ospedale di Sessa Auruna con febbre e difficoltà respiratorie.

E’ stata subito inserita nel percorso covid e sottoposta a tampone, ma purtroppo la situazione è improvvisamente precipitata fino al decesso della paziente.

La donna, originaria di Falciano del Massico è morta durante la notte, prima di conoscere l’esito dell’esame.

Bisognerà attendere, quindi, per capire se era stata contagiata dal coronavirus o meno. Intanto, in via precauzionale, è scattato il protocollo di sicurezza previsto in questi casi.