Covid: comune Casertano registra la prima vittima

Falciano del Massico – Si registra la prima vittima, legata al coronavirus, nel comune di Falciano del Massico.

E’ stato proprio il sindaco, Erasmo Fava, ad ufficializzare il primo decesso Covid alla sua comunità con il seguente messaggio:

“Con tanta tristezza ho il dovere di informare la cittadinanza che mi è stata comunicata la scomparsa di un nostro concittadino affetto da Covid19. Alla famiglia la nostra vicinanza a nome della comunità di Falciano del Massico. Una notizia dolorosa che ci conferma come il Covid-19 può essere letale e la necessità di non abbassare assolutamente la guardia in quanto il pericolo è dietro l’angolo.

Purtroppo nelle ultime ore è stata riscontrata anche la positività di un altro nostro concittadino. Continuiamo ad essere prudenti ed a rispettare le regole indossando la mascherina, evitando assembramenti e sanificando spesso le mani. È in gioco la nostra vita e quella dei nostri cari!“.

Attualmente nel comune di Falciano del Massino i positivi al coronavirus, in base al bollettino dell’Asl di Caserta, sono 15.