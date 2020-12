Coronavirus: seconda vittima in città in pochi giorni

Falciano del Massico – A pochi giorni dal primo decesso, si registra la seconda vittima di Covid nel comune di Falciano del Massico.

E’ lo stesso sindaco, Erasmo Fava, a comunicarne a dare conferma della triste notizia ai suoi concittadini:

“Con enorme dispiacere ho appreso la notizia del decesso di un altro nostro concittadino positivo al Covid19. Esprimiamo le nostre sentite condoglianze alla famiglia a nome della comunità di Falciano del Massico. Stiamo attraversando il momento più delicato: la riduzione del numero dei contagiati non deve indurci assolutamente ad abbassare la guardia, rischiamo con comportamenti irresponsabili di vanificare i sacrifici di questi mesi. Pensiamo anche alle tante attività costrette a chiudere, abbiamo rispetto anche per loro. Non mettiamo in pericolo la vita nostra e quella degli altri. Rispettiamo le norme, utilizziamo la mascherina, non assembriamoci, sanifichiamo spesso le mani.”

Attualmente nel paese di Falciano del Massico, in base al bollettino ufficiale dell’asl di Caserta, si registrano 17 persone positive.