Fa 12 figli per non essere arrestata, deve scontare 30 anni

Caserta – Questa volta la bosniaca 33enne, specializzata in borseggi non e’ riuscita ad evitare il carcere.

Nata in provincia di Caserta, ha iniziato a delinquere sin da bambina, e’ stata arrestata piu’ di venti volte ed e’ sempre stata rilasciata grazie alle sue molteplici gravidanze.

La donna, conosciuta come “Madame furto”, sapeva che se sorpresa in stato interessante avrebbe evitato il carcere e cosi’ e’ andata avanti per diversi anni, basti pensare che, nonostante la giovane eta’, ha gia’ portato a termine ben 12 gravidanze.

Questa volta, pero’, il suo stratagemma non e’ servito per sottrarsi alla cattura: a seguito dell’ultimo provvedimento emesso lo scorso 29 maggio dal Tribunale di Milano, la donna s’era rifugiata con i suoi figli in un appartamento a Torvaianica, dove gia’ in passato aveva stabilito la sua “base operativa”.

Dopo accurate indagini i carabinieri della stazione l’hanno rintracciata mentre passeggiava sul lungomare con l’ultimo figlioletto, un bimbo di appena un anno. Alla vista dei militari, la donna ha riferito che stava per costituirsi e non ha opposto alcuna resistenza.

Dai successivi controlli, i carabinieri hanno accertato che in questi ultimi anni la donna aveva fornito spesso nomi diversi ed e’ stata arrestata piu’ di 20 volte tra Roma e Milano, dove si era resa responsabile di furti, borseggi, reati in materia di stupefacenti e contro l’amministrazione della giustizia. Questa volta la 33enne e’ stata arrestata e rinchiusa nel carcere di Rebibbia dove scontera’ un cumulo di 12 sentenze per una somma complessiva di 30 anni di reclusione.