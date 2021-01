Un uomo poco più che 70enne è stato trovato morto nel cortile del Palazzo Ducale Sanchez de Luna in Piazza Macrì a Sant’Arpino.

La sede della Casa Comunale, chiusa al pubblico, era aperta solo per alcuni lavori che si trovava all’interno.

In base ad una prima ricostruzione dei fatti l’uomo, in pensione da alcuni anni, sarebbe salito fino agli uffici al secondo piano per poi precipitare da una finestra.

Al momento non viene esclusa nessuna ipotesi, nemmeno quella del gesto estremo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale, i carabinieri della locale stazione ed i medici del 118.

La salma è stata trasferita presso il reparto di medicina legale per l’esame autoptico.