Paura per nuovo esodo verso il Sud dal 4 Maggio

Caserta – Sembrerebbero tutti esauriti i biglietti sui treni Milano Napoli dal 4 maggio in poi.

Posti esauriti anche su bus ed aerei. La fase 2, infatti, prevede la possibilità di rientrare a casa anche se la residenza si trova in un’altra regione.

Ci sarebbe, quindi, da aspettarsi un grosso traffico di rientro verso il Sud, non solo in Campania.

La prima ondata di ritorno si è avuta quando venne annunciata la chiusura della Lombardia, ma che di fatto non ha bloccato le partenze.

Proprio in previsione del rientro di centinaia di Campani sono stati predisposti controlli in tutte le principali stazioni come a Caserta, Napoli e Salerno. Saranno presenti le forze dell’ordine, gli uomini della protezione civile e presidi del 118, tutti muniti di termoscanner e dispositivi di isolamento in caso di persone sospettate di essere positive al Coronavirus.